Lesung „Unsichtbare Mauern“ mit Autor Musa Deli

Jenseits der Integrationsdebatte.

Am Abend des 02.10. ist der Autor, Sozialwissenschaftler und Sozialpsychologe Musa Deli aus Köln in Schorndorf zu Gast. In der Buchhandlung Osiander liest er aus seinem neuen Buch „Unsichtbare Mauern. Warum unser Paradigma der Integration scheitert und Migration Zukunft statt Bedrohung bedeutet“.

Deli beschäftigt sich darin mit den sichtbaren und unsichtbaren Barrieren, die Teilhabe erschweren. Er zeigt, dass Integration nicht nur an fehlenden Maßnahmen scheitert, sondern auch an Vorurteilen, Ängsten, unausgesprochenen Erwartungen und gewohnten Denkmustern darüber, wer dazugehört und wer nicht. Dabei verbindet er persönliche Erfahrungen mit sozialpsychologischer Analyse und gesellschaftlicher Beobachtung.

Die Lesung lädt dazu ein, vertraute Perspektiven zu hinterfragen und den Blick auf die Herausforderungen einer vielfältigen Gesellschaft zu erweitern. Im Anschluss kommt Musa Deli mit dem Schorndorfer Integrationsbeauftragten Levin Nikolai sowie dem Publikum ins Gespräch. Gemeinsam soll diskutiert werden, wie Integration gelingen kann, wenn Teilhabe, Sichtbarkeit und gesellschaftlicher Wandel ernst genommen werden.