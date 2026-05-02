Lesung: „Wenn ich nach Hause komme“

Der Heilbronner Ernst Siegfried Steffen (1936-1970) verbrachte fast die Hälfte seines Lebens hinter Mauern und Gittern.

Als Kind misshandelte ihn der alkoholabhängige Vater, aus der Heimkarriere wurde eine Odyssee durch Erziehungsanstalten und Gefängnisse. Im „Männerzuchthaus“ Bruchsal fing er schließlich an zu schreiben, gefördert vom dortigen Direktor. Dr. Anton Knittel liest im Kilianshaus aus „Wenn ich nach Hause komme. Gedichte und Prosa aus dem Gefängnis“ und erläutert die ebenso bewegenden wie aufrüttelnden Texte, mit denen Steffen seine Verzweiflung und eine erschütternde Lebensgeschichte verarbeitete.

Eine Kooperation der Evangelischen Erwachsenenbildung Heilbronn-Brackenheim mit dem Literaturhaus Heilbronn