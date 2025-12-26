Lesung: "Abseits"

In dem Roman "Abseits" geht es um den neunjährigen Richard, der Anfang der 1950er Jahre in einem kleinen Dorf im Taubertal aufwächst – ohne Eltern, bei Onkel und Tante.

Zwischen harter Arbeit, religiöser Strenge und Ausgrenzung sucht er nach Geborgenheit und Zugehörigkeit. Nur der Großvater schenkt ihm Wärme. Ulrich Rüdenauers Roman erzählt sehr berührend von einer Kindheit im Nachkriegsdeutschland und einer Identitätssuche vor kollektivem Schweigen. Ob das WM-Sommermärchen von 1954 Hoffnung bringt?