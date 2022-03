Lesung: "Auf Gnad und Ungnad"

Im Jahr 1618 begann mit dem Prager Fenstersturz der Dreißigjährige Krieg. Im Frühjahr 1632 wurde die Reichsstadt Dinkelsbühl von den Schweden belagert. Die Übergabeforderung der evangelischen Schweden sollte für eine mehrheitlich evangelische Stadt eigentlich keine Gefahr darstellen. Oder etwa doch? Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum Dinkelsbühl von einem katholischen Stadtrat regiert wurde? Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie wohl die Bürger dieser Stadt diesen schrecklichen Krieg erlebt haben? Mit Ihrem Buch „Auf Gnad und Ungnad“ taucht die Autorin in das Leben der Menschen zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein.

Der historische Roman erzählt aus der Sicht der 15-jährigen Lore von den spannenden und dramatischen Ereignissen in der Stadt. Das Mädchen hört sich um und fragt nach, um mehr über die Hintergründe der gegenwärtigen Kriegsgeschehnisse außerhalb der Stadt und die Konflikte innerhalb Dinkelsbühls zu erfahren. Sie versucht, die Ängste der katholischen Bürger, die Hoffnungen der evangelischen Bewohner und die Gründe für die Entscheidungen des Rates nachzuvollziehen. Die Furcht vor einer möglicherweise bevorstehenden gewaltsamen Einnahme der Stadt durch die Feinde und die damit einhergehenden Gewalttaten der Söldner ist Lores ständiger Begleiter. Aber sie hat auch den Mut, Fragen zu stellen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Grundlage für Lores Erlebnisse bilden die historischen Ereignisse, wie sie sich in den Monaten März bis Mai des Jahres 1632 in Dinkelsbühl ereignet haben. Kommen Sie mit auf eine spannende Reise in die von den Schweden belagerte Reichsstadt, mitten hinein in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges.

Frau Wüstner ist Lehrerin und beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit der Geschichte ihrer Heimatstadt. Mit ihren Büchern will sie auch bei den Lesern Interesse dafür wecken. Im August 2018 erschien zum 250. Geburtstag von Christoph von Schmid (1768-1854) ihre Biografie über den in Dinkelsbühl geborenen Kinder- und Jugendschriftsteller

Referentin: Deborah Wüstner

Anmeldung erforderlich Telefonnummer:09851/02160