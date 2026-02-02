Lesung aus "1736. Chronik einer Kopfgeldjagd" mit David Petry

Meisterdiebe, geheime Elixiere und eine gnadenlose Jagd durch Franken und Schwaben: Der promovierte Historiker David Petry liest aus seinem Debütroman „1736 – Chronik einer Kopfgeldjagd“.

Darin hat er alte Akten in einen historischen Thriller verwandelt. Zentraler Schauplatz dieser True-Crime-Story ist Weikersheim.

Süddeutschland, 1736: Agnes und Andreas Roß sind als gerissene Meisterdiebe berühmt und berüchtigt. Als sie ins Visier der Strafjustiz des Grafen von Hohenlohe-Weikersheim geraten, kämpfen sie mit allen Mitteln um ihre Freiheit. Doch der mächtige Geheimrat Dr. Pistorius startet eine gnadenlose Menschenjagd. Langsam zieht sich die Schlinge um den Hals der beiden zu.

Die Zuhörer erwartet eine multimediale Präsentation mit Einblicken in ausgewählte Passagen des Romans, faszinierenden Originalquellen, Fotos von historischen Schauplätzen und Darstellungen sowie eigens KI-generierten Bildern und Videos, die die Welt von 1736 zum Leben erwecken.