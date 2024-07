Lesung aus der Schwäbischen Krimireihe: „WintersSpuren“ und „WintersNacht“ mit Catherine Bauer

Tauchen Sie ein in die spannende Welt der schwäbischen Krimis und erleben Sie eine fesselnde Lesung mit der Krimiautorin Catherine Bauer. Lassen Sie sich von ihren packenden Geschichten um Henrietta Winter in den Bann ziehen.

„WintersSpuren“:

Als ihre Mutter erschossen wird, gerät Henrietta Winter, auch bekannt als Henry, in ein Netz aus Geheimnissen und Lügen. Während sie versucht, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären, entdeckt sie eine schockierende Wahrheit: Ihr totgeglaubter Vater lebt noch. In ihrem Streben nach Gerechtigkeit gerät Henry immer wieder in gefährliche Situationen. Ihre Reise führt sie schließlich von Schweden zurück in die schwäbische Heimatstadt Tübingen, wo sie sich sicher wähnt. Doch die Wahrheit ist oft näher und bedrohlicher als gedacht.

„WintersNacht“:

Mit „WintersNacht“ veröffentlicht Catherine Bauer die zweite packende Geschichte um Henrietta Winter. Inzwischen ist Henry Kommissarin in Tübingen und wird mit einer grausamen Mordserie konfrontiert. Ein Frauenmörder treibt in der schwäbischen Kreisstadt sein Unwesen und versetzt die Bewohner in Angst und Schrecken. Henry steht vor einer ihrer größten Herausforderungen und muss all ihre Fähigkeiten einsetzen, um den Mörder zu fassen, bevor er erneut zuschlägt. Tauchen Sie ein in die mysteriösen Fälle und lassen Sie sich von der Autorin in die Tiefen ihrer Krimigeschichten entführen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen aufregenden Abend voller Spannung und Nervenkitzel!

Mit Catrine Bauer