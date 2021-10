Lesung aus "Karl Adolf Groß - Zweitausend Tage Dachau. Berichte und Tagebücher des Häftlings Nr. 16921"

Einführung: Dr. Wolfgang Schöllkopf (Herausgeber des Buches) - Gelesen vom Ensemble der Freilichtspiele

In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung, der KZ-Gedenkstätte Schwäbisch Hall-Hessental und dem Molino-Verlag, der das Buch erstmals seit 1946 wieder verlegt: https://molino-verlag.de/produkt/zweitausend-tage-dachau/

Karl Adolf Groß weiß sofort, was die beiden SS-Männer von ihm wollen. Diese verdammten Postkarten! Aus Protest gegen Martin Niemöllers Verhaftung hatte er Hunderttausende von Postkarten mit Sprüchen des Theologen drucken lassen und über ganz Deutschland verteilt. Dafür soll er selbst ins KZ kommen – 2000 Tage lang.

Auf ganz eigenwillige Weise schildert Groß, geboren 1892 in Schwäbisch Hall, das System KZ in seiner zerstörerischen Sinnlosigkeit, bizarren Normalität und Unmenschlichkeit. Gleichzeitig entdeckt er ausgerechnet dort, was einen Christenmenschen unter all den Herren- und Herdenmenschen ausmacht. Eine literarische Einzelstimme aus dunkelster Zeit und ein Zeugnis des christlichen Widerstands.

Karl Adolf Groß (1892 in Schwäbisch Hall, gestorben 1955) ist ein „großer Unbekannter“ des christlichen Widerstands aus Hall. Im Haller Molino-Verlag erscheint ein Buch mit den Notizen des Theologen über seine Zeit im KZ Dachau. Groß war evangelischer Theologe, Pfarrer, später Verleger und Widerstandskämpfer. Wegen „Verbreitung staatsabträglicher Schriften“ vom NS-Regime 2000 Tage in Sachsenhausen und Dachau interniert.

Herausgeber Wolfgang Schöllkopf, Jahrgang 1958, ist Theologe, Landeskundler und Privatdozent an der Universität Tübingen. Als Autor und Herausgeber hat er wichtige Veröffentlichungen zu kirchengeschichtlichen Themen, u.a. zur Rolle der evangelischen Kirche in Württemberg im NS-Staat, vorgelegt. Er war über viele Jahre landeskirchlicher Beauftragter für württembergische Kirchengeschichte und Leiter der Projektstelle zum württembergischen Reformationsjubiläum. Er lebt mit seiner Familie in Ulm.