Lesung bei Osiander

Am 23. Oktober liest die Metzinger Buchautorin Maria Nikolai aus ihrem zweiten Teil der "Schokoladenvilla" - die Bestsellertrilogie rund um die Stuttgarter Fabrikantenfamilie Rothmann. In "Goldene Jahre" stürzt sich die abenteuerlustige Serafina in das Stuttgarter Großstadtleben der 1920er Jahre. Der zweite Teil erscheint erst Mitte Oktober und wird deshalb noch druckfrisch ab 20:00 Uhr in der Buchhandlung Osiander präsentiert.