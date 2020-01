Lesung mit Bertram Schwarz

× Erweitern Bertram Schwarz DAS GEHEIMNIS vom INDIANERSTEG

DAS GEHEIMNIS vom INDIANERSTEG

Wer dabei war, hat sein Leben lang geschwiegen. Fast 130 Jahre lang verbarg Tübingen ein grauenhaftes Ereignis vor der Welt. Bis das Tagebuch der Julie Haller aus dem Jahre 1890 auftaucht. Sie beschreibt, was damals auf dem Indianersteg passierte, auf dem schmalen Steg, der seit dem 19. Jahrhundert von der Plataneninsel über den Neckarkanal in die Uhlandstraße führt.

Das Auftauchen des Tagebuchs löst, etwa bei Privatbankier Mosterle, panische Aktivitäten aus, die leider sein jämmerliches Ende nicht verhindern. Denn die Indianer kehren zurück, um sich zu rächen! Lässig, wie sie sind, haben sie dabei auch noch Zeit, Bezirksliga-Fußballs­piele zu manipulieren und Katzenschwänze wachsen zu lassen.

Der Tübinger Autor und Journalist Bertram Schwarz präsentiert einen spannenden und amüsanten Roman voll knitzer Figuren und Tübinger Originale, wie Hans Herb und Fritz Holder. Spielfilmartige Sequenzen entführen das Publikum in die Vergangenheit, Bilder und Klänge zurück in die Gegenwart, zu Gangstern und Medizinmännern, auf Fußballplätze und in verzwickte Liebesgeschichten.

Eintrittspreis: 7,00 EUR

Reservierungen unter Telefon 07073 − 300 58 80 oder per E-Mail unter info@sonne-oberndorf­.de

