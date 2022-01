Lesung: Blut ist dicker als Wasser? Briefwechsel von Hesse mit seinen Söhnen Bruno & Heiner

Hermann Hesse war neben seiner schrift stellerischen Arbeit ein leidenschaftlicher Briefeschreiber.

Die Hesseforschung hat inzwischen etwa 45.000 seiner Briefe ausfi ndig machen können und seit Jahren werden diese in immer neuen Bänden veröff entlicht. Darunter auch der Band mit Briefwechseln zwischen Hermann Hesse und seinen Söhnen Bruno und Heiner: „Mit dem Vertrauen, dass wir einander nicht verloren gehen können“.

In diesen Briefen zeigt sich Hesse sowohl von einer sehr liebevollen und fürsorglichen als auch von einer strengen, tadelnden und zurechtweisenden Seite. Seine Sprache mutet zuweilen ganz alltäglich an, aber zuweilen wird auch klar, dass man es hier mit einem echten Literaten, Denker und Literaturnobelpreisträger zu tun hat.

Prof. Michael Speer hat mit zwei Sprechkunststudierenden die spannendsten Briefwechsel zwischen Hesse und seinen Söhnen ausgewählt und sie zu einer packenden Lesung arrangiert. Der Zuhörer bekommt so zuweilen eher das Gefühl, einem Gespräch zu lauschen, als in einer Lesung zu sitzen – so sehr lebt sich das Sprechkunsttrio in die Gedanken und Gefühle der Familie Hesse ein. Deren Freuden, deren Begeisterung, aber auch deren Zweifel, Schmerzen, Trauer und Konfl ikte werden so wieder lebendig. Hermann Hesse also einmal ganz privat.

Hermann Hesse Prof. Michael Speer

Bruno Hesse Steffen Reichelt (Klasse Prof. Michael Speer)

Heiner Hesse Marcus Westhoff (Klasse Marit Beyer)