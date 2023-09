Lesung: Claudia Michelsen - "Dorothy Parker"

„Als das Telefon nicht klingelte, wusste ich, dass du es warst“. Dorothy Parker ist die Königin der witzigen, klugen Kurzgeschichte.

In ihrer schonungslosen, frechen, geistreichen und scharfzüngigen Art schafft sie in ihren Geschichten eine einzigartige Balance zwischen dem untrüglichen Blick für das Tapfere und das Schäbige, das Sehnsüchtige und das Verlogene.

1969 in Dresden geboren und ausgebildet an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, spielte Claudia Michelsen an der Berliner Volksbühne, am Deutschen Theater und an der Schaubühne in Berlin. Auch ist sie in vielen großen Film- und Fernsehproduktionen wie "Der Tunnel" und "Der Turm" sowie "Der Vorleser" und "Die Päpstin" zu sehen. Claudia Michelsen ist als Schauspielerin mehrfach geehrt worden, unter anderem mit der Goldenen Kamera als beste Schauspielerin in "Der Turm" und mit dem Grimme-Preis. Ein Jahr später folgt der zweite Grimme-Preis für die Romanverfilmung "Grenzgang" von Stephan Thome. Großen Zuspruch erreichte sie zudem in der mehrteiligen Fernseh-Saga "Kudamm 56/59".