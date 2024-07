„Das Geheimnis der Venus “ von Pia Rosenberger Florenz 1482: Die adelige Semiramide d’Appiano wartet in einem Kloster auf ihre Hochzeit mit dem jungen Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Als sie nach Florenz zurückgerufen wird, unterstützt sie den Maler Sandro Botticelli mit ihren Pflanzenzeichnungen bei seinem Bild „La Primavera“. Als eine der Grazien ermordet wird und Gianna, das Modell für die Flora, verschwindet, findet sich Semiramide plötzlich inmitten eines Rätsels wieder, dessen Ursprünge weit in die Vergangenheit zurückreichen. Gemeinsam mit dem Gardisten Riccardo macht sie sich an seine Lösung, die ihrer eigenen Geschichte näher ist, als sie wahrhaben will. Die Autorin und Kunsthistorikerin Pia Rosenberger hat mehrere historische Romane über die ehemalige Freie Reichsstadt Esslingen geschrieben. Ihr neuestes Buch „Das Geheimnis der Venus“ spielt im Florenz der Medici. Die Stadtbücherei Esslingen freut sich sehr, trotzdem die Premierenlesung veranstalten zu dürfen, und gibt sich Mühe, zusammen mit dem Moderator Alexander Maier von der Eßlinger Zeitung etwas toskanischen Flair einzustreuen.