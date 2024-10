Julia Schuck, eine Autorin des Genres „New Adult“, liest aus ihrem Roman »At First Glimpse«.

Sie glaubt an die Liebe. Er an die Wissenschaft. (K)ein Match? Lynn und Vale verlieben sich auf den ersten Blick ineinander. Nur blöd, dass der Wissenschaftsstudent Vale gar nicht an die Liebe auf den ersten Blick glaubt.