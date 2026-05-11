Lesung : Die Landgräfin "Jutta Claricia"

Die Landgräfin "Jutta Claricia"

Jutta Claricia, eine schwäbische Fürstentochter und Halbschwester Kaiser Barbarossas, steht früh vor einer schweren Aufgabe: Mit nur vierzehn Jahren muss sie nach dem Tod ihrer Eltern eine verwüstete Burg und ein hungerndes Land führen. Während der Zweite Kreuzzug Europa erschüttert und ihr zukünftiger Mann Ludwig II. in den Krieg zieht, wächst Jutta über sich hinaus – zwischen Verantwortung, Einsamkeit und Hoffnung.

Für alle, die starke Frauenfiguren und lebendige Geschichte lieben.

Gila Freis, wurde 1953 in einem kleinen Dorf im Norden Thüringens geboren. Sie studierte zwei Jahre Theologie in Naumburg und Berlin. Danach war sie bis zum Ende des Berufslebens in der Wirtschaft tätig. In einer Brandenburger Kommune war Gila Freis nach der Wende zwölf Jahre lang ehrenamtliche Bürgermeisterin. Seit 2023 ist sie Mitglied in Thüringer Literaturrat. Von Gila Freis erschien 2021 der Roman „Trautmanns Töchter – Martha“, eine Familiengeschichte im ausgehenden 19. Jahrhundert, 2023 ihr zweiter Roman Johannas Welt und im Jahr 2024 der Erzählband „Verlorene Wahrheiten“ Ihr aktueller, 2025 entstandener Roman „Die Landgräfin Jutta Claricia“ ist – wie fast alle ihre Geschichten – in Thüringen angesiedelt.