Die volle und die leere Welt

Buchvorstellung und Lesung mit dem Regisseur und Autor Fabian Scheidler

Nach den großen Erfolgen der beiden Bücher »Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation« und »Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen« legt der Berliner Autor Fabian Scheidler einen Band mit sprachlich stark verdichteten Essays und »Foto-Synthesen« vor. Die hier versammelten Texte kreisen um die Schattenseiten einer Zivilisation, die global als Bringerin von Licht, Wohlstand und Freiheit inszeniert wird – und doch zugleich unsere Lebensgrundlagen in atemberaubendem Tempo zerstört. In pointierter Sprache und mit oft überraschenden Gedankenwendungen demontiert der Autor scheinbare Selbstverständlich-keiten von technischem Weltbeherrschungsanspruch, leerlaufender Kulturproduktion und einem Wirtschaftssystem, das zunehmend totalitäre Züge trägt. Mit jeder Demontage werden aber auch Risse in dem scheinbar hermetischen Gebäude erkennbar, Atemöffnungen, Blicke ins Freie. Und es zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass das Gebäude gar nicht aus Steinen besteht, sondern aus Menschen, die sich als Steine getarnt haben.

Zu den Texten werden Bilder aus Fabian Scheidlers »Foto-Synthesen«- Zyklus »Displaced Places« gezeigt: surreale Collagen, die von Menschen an entwurzelten Orten erzählen.

Fabian Scheidler ist freischaffender Autor, Mitbegründer des unabhängigen Nachrichten-- magazins Kontext TV (www.kontext-tv.de) und Fotokünstler. 2009 erhielt der den Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Journalismus. Als Dramaturg und Theaterautor arbeitete er viele Jahre für das Berliner Grips Theater. 2013 wurde seine Oper »Tod eines Bankers« (Musik: Andreas Kersting) am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz uraufgeführt. Sein 2015 erschienenes Buch »Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation« wurde zu den »TOP 10 der Zukunftsliteratur« gewählt und in mehrere Sprachen übersetzt. 2017 folgte »Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen«, das über Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste Wirtschaft rangierte.

Mehr Informationen zu den Büchern unter www.megamaschine.org.

Erschienen bei der Edition ThinkOya

Die Lesung dauert ca. 50 Minuten - im Anschluss findet ein Publikumsgespräch mit dem Autor statt!