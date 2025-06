Lesung Dr. Sandra Richter

Existenzielle Bedrohung.

Offen sein und schreiben, mehr wollte Rainer Maria Rilke nicht: ein bescheidener und zugleich anspruchsvoller Wunsch. Als Dichter erfuhr er »das ganze Leben [...], als ob es mit allen seinen Möglichkeiten mitten durch ihn durchginge«. Allerdings auch mit all seinen Widersprüchen. Sandra Richter, die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, stellt ihre neue Rilke-Biografie vor. Anhand neuer Quellen, die mit Ankauf des großen Rilke-Archivs 2022 nach Marbach gelangt sind, zeigt sie den Autor in neuem Licht. Deutlich wird, warum es sich im Jubiläumsjahr (Rilkes Geburtstag jährt sich im Dezember zum 150 Mal) in besonderer Weise lohnt, Rilke wieder zu lesen: Er lebte in schwierigen Zeiten, und er verarbeitete sie mit einer Wucht, die vielleicht nur im Angesicht existenzieller Bedrohung glaubhaft wirkt.