Lesung - Eva-Maria Bast

Eva-Maria Bast wurde 1978 in München geboren. Ihr Vater, der Künstler Alfred Bast, sagte ihr schon damals eine Karriere als Journalistin voraus.

Damit sollte er recht behalten. Nach ihrem Journalismus-Studium führte sie der Weg an den Bodensee und zum Südkurier. Drei Mal erhielt sie den Oskar der Zeitungsbranche, den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Als erfolgreiche Romanautorin schreibt sie vor allem historische und zeitgeschichtliche Werke, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden und bereits vier Mal schaffte sie es auf die Spiegel-Bestsellerliste. Die in Hohenstadt aufgewachsene Autorin, die auch unter den Pseudonymen Charlotte Jacobi und Romy Herold schreibt, liest am Freitag, den 14. Oktober in der Zehntscheuer aus ihrem neuesten Roman „Vanilletage – Die Frauen der Backmanufaktur“ und beantwortet Fragen von Natali Kirchmaier zu ihrer Person und ihren Werken.