Kommissar Zondler ermittelt bereits zum 5. Mal in dem jüngsten Krimi „Evas Tod“ der Autorin Inge Zinßer. Es geht um Eva, die in den 60er Jahren spurlos verschwunden ist. Die Gerüchteküche war damals am Kochen. Es gab nie Klarheit - diese Frau blieb ein Rätsel. Bis eine zufällig entdeckte vermoderte Handtasche das Dorf auf's Neue in Aufruhr versetzt und die Kripo auf den Plan ruft.