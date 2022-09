Lesung: Exil unter Palmen Sanary-sur-Mer

In unseren Tagen erleben wir nicht mehr für möglich gehaltene Flüchtlingsströme in Europa.

Da liegt es nahe, an einem Literarischen Abend an die große Schar deutscher Schriftsteller zu erinnern, die nach der Machtübernahme Hitlers in dem südfranzösischen Fischerdorf Sanary-sur-Mer für ein Jahrzehnt Zuflucht fanden, darunter Bertolt Brecht, Franz Werfel, Arnold Zweig, Rene? Schickele, Lion Feuchtwanger und Thomas Mann, der „das Herzasthma des Exils, die Entwurzelung, die nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit“ beklagte.