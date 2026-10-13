Lesung für Erwachsene mit Ayşe Bosse

Kinder sind traurig, wenn ihnen etwas verloren geht, wenn etwas zu Ende geht, wenn ein lieber Freund oder Verwandter plötzlich nicht mehr da ist.

Aber manchmal sind Trauer und Verlust zu groß, um gut bewältigt zu werden. Mit dem Buch „Weil du mir so fehlst“ lernen Kinder, besser mit Traurigkeit umzugehen. Und Erwachsene lernen, besser mit der Traurigkeit der Kinder umzugehen. Ayşe Bosse ist Autorin und ausgebildete Trauerbegleiterin. Ihre Bücher zur Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen wurden viel beachtet und in mehrere Sprachen übersetzt. Für ihren ersten Roman „Pembo - halb und halb macht doppelt glücklich!“ wurde sie u. a. für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert. Ayşe Bosse ist 1976 in Frankfurt geboren und wuchs in einer türkisch-deutschen Familie auf. Sie lebt die meiste Zeit des Jahres in Hamburg. Zum 10-jährigen Jubiläum ihres Klassikers „Weil du mir so fehlst“ wird Ayşe Bosse aus der erweiterten Neuauflage des Buches lesen und auf den Umgang mit Kindern zum Thema Tod und Trauer eingehen.