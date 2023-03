Frau Helbing ist sich sicher, dass ihr Nachbar, der namhafte Fagottist Herr von Pohl, umgebracht wurde. Mit Mordfällen kennt sich die pensionierte Fleischereifachverkäuferin aus.

Ein Abend mit Krimi-Autor Eberhard Michaely Frau Helbing ist sich sicher, dass ihr freundlicher Nachbar, der namhafte Fagottist Henning von Pohl, einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die pensionierte Fleischereifachverkäuferin mag zwar von klassischer Musik ebenso wenig verstehen wie von moderner Technik, aber mit Mordfällen kennt sie sich aus… „Frau Helbing und der tote Fagottist“ gewann 2022 den Glauser-Preis in der Kategorie Debutroman. Aus der Begründung der Jury: „Herr von Pohl ist tot. Wie es dazu kam, wer es war und worum es hier eigentlich geht, erzählt Eberhard Michaely wunderbar lakonisch, unaufgeregt und auch weitgehend unblutig – auch wenn die »Waffen« der Metzgersgattin und Witwe ohne Vornamen Ausbeinmesser und Schlachtmesser heißen.“ Frau Helbing ist dem Autor übrigens in der Linie 5 begegnet, da kam sie gerade von ihrem Wocheneinkauf auf dem Isemarkt. Inzwischen sind 4 Geschichten rund um die resolute Metzgersgattin erschienen. Eberhard Michaely, lebt in Hamburg. Er studierte Jazz-Saxophon an der Musikhochschule Köln. Seit er die Liebe zum Schreiben entdeckt hat, lässt er seine Kreativität statt in die Musik in seine Kriminalromane fließen.