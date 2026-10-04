Lesung "Friedenssuche"

„Friedenssuche“ ist etwas, das im Moment viele Menschen beschäftigt. Und so haben die GewölbeSchreiber dieses Motto über ihre diesjährige Lesung gestellt. Gleichzeitig ist es das Thema der 3. Sommeraktion „Wertheim schreibt“.

Die diesjährige Lesung findet außerdem in Kooperation mit dem Historischen Verein Wertheim statt. Lebensläufe aus dem von Dieter Fauth gestarteten Projekt „Wertheimer Kriegstote“ werden literarisch aufgearbeitet und präsentiert.