Lesung: Gartengeflüster - 84, Charing Crossroad

Alles begann mit einem Brief an die Adresse eines kleinen Antiquariats in London an der 84, Charing Cross Road. Die New Yorkerin Helen Hanff ahnt nicht, dass diese ersten Zeilen im Jahr 1949 der Beginn einer jahrzehntelangen warmherzigen, charmanten und witzigen Brieffreundschaft zu Frank Doel sein werden. Es lesen: Raik Singer und Ophelia Giokarinis.