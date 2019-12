Lesung und Gespräch mit Ulrich Wickert

× Erweitern Markus Tedeskino Ulrich Wickert

Identifiziert Euch!

Ulrich Wickert, geboren 1942, ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Er war als Korrespondent in den USA und Frankreich tätig, machte sich mit kritischen Beiträgen beim Fernsehmagazin MONITOR einen Namen, und ist heute noch vielen als langjähriger Moderator der Tagesthemen in bester Erinnerung. In seinem neuen Buch erklärt er, warum wir Heimat neu definieren müssen. Von Politik über Religion bis Literatur und Geschichte liefert er eine Neubewertung unserer Identität. Denn in Zeiten undemokratischer Entwicklungen muss sich jeder verantwortlich fühlen für den Zustand unseres Landes.