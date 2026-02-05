Helga Schubert liest Der heutige Tag - Ein Stundenbuch der Liebe

Über 50 Jahre lang teilen sie ihr Leben, doch nun ist der Mann schwer krank. Helga Schuberts rührende Liebeserklärung an all die Dinge, die das Leben inmitten der Widrigkeiten des Alters lebenswert machen.

Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, war Psychotherapeutin und Schriftstellerin in der DDR. Sie zog sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte ›Vom Aufstehen‹ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Der gleichnamige Erzählband erschien 2021 bei dtv und war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2023 erschien ›Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe‹, 2024 wurde Helga Schubert mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Landeskulturpreis MV ausgezeichnet.

Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..." in Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber Einlass ab 18:00 Uhr mit verschiedenen Informationsständen. Beginn 19:00 Uhr Ticketpreis 7,50 € Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..." in Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber Ticket Regional: Ticketbestellung "Helga Schubert liest" weitere Infos: Lesung Helga Schubert