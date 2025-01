Lesung: "Hurlebaus jagt den Fälscher"

Ein Toter in der Hall of Fame – Mitten in der Nacht stapft Kommissar Hurlebaus quer über den Cannstatter Wasen zum Tatort. Zwischen einem eigenwilligen Graffiti und einem Oldtimer wurde ein Journalist zerquetscht.

War seine geplante Enthüllungsstory über Fälschungen von Sammlerstücken für Millionen sein Todesurteil? Welche Rolle spielt ein Händler exklusiver Oldtimer bei dem Fall? Hurlebaus misstraut wie immer jenen, die allzu freundlich tun. Was bezweckt die schöne Staatsanwältin mit ihren Avancen? Während der Kommissar den Spuren eines Fälschers quer durch Stuttgart, über die Alb bis ins Tal der Fils folgt, bleibt es nicht bei einem Mord.

Ein neuer Fall für Kommissar Jens Hurlebaus.