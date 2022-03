Lesung im Cafè: Ich will nicht nach Amerika

Am 10. Dezember 1854 ist halb Wimpfen auf den Beinen. Unten an der Schiffsanlegestelle wartet der Raddampfer aus Heilbronn bis die 162 Auswanderer auf Kosten der Gemeinde eingeschifft sind. Die letzten bringt die Wimpfener Bürgerwehr mit Gewalt an Bord, denn ein Großteil von ihnen will den Heimatort nicht verlassen. Die von den Wimpfener Heimatforschern Reinhold Bührlen und Erich Scheible zusammengetragenen Quellen bilden die Grundlage für Ulrich Maiers Roman. In desem erzählt er die berührende Geschichte der Abschiebung armer Mitbürger aus Wimpfen, ihrer Überfahrt nach New Orleans und ihrer Ankunft in den USA. Sie haben die Möglichkeit, vorab im Cafè zu frühstücken.