Lesung im Höfle: "OMS NOMGUGGA" - Gschichda, Songs ond Schwobafolk von und mit Klaus Zeh

Der Liedermacher und Autor Klaus Zeh nimmt uns mit auf eine augenzwinkernde Reise in die schwäbische Vergangenheit.

Basierend auf seinem Buch "Hey Tonight" vermischt Klaus Zeh gekonnt gelesene Episoden mit Mundart-Dialogen, schwäbischen Songs und Anekdoten.

OMS NOMGUGGA ist der ebenso tiefsinnige wie humorvolle Blick auf die Tochter einer schwäbischen Familie in den 1970er Jahren. Als noch Straßenbahnen durch die schwäbischen Innenstädte fuhren, Nudla ond Sooß täglich auf dem Speiseplan standen und "No ed hudla" kein geflügeltes Wort war, sondern gelebte schwäbische Wirklichkeit.

OMS NOMGUGGA ist unterhaltsam, humorig, hintergründig, spitzfindig, lustig, sprachgekonnt und einzigartig. Und seine irische Rahmentrommel, die Bodhran, die Klaus Zeh so virtuos beherrscht, kann auch" Schwäbisch"!