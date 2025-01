Lesung im Niemalsland - die Alzheimererkrankung im Spiege der Literatur

In der Literatur gibt es einige berührende Beispiele der Auseinandersetzung mit der Alzheimer-Erkrankung.

Madeleine Giese und Rainer Furch haben einige davon zusammengetragen und eine Lesung daraus gemacht, die bei allem gebotenen Ernst auch durchaus unterhaltsam und spannend ist – eine keineswegs nur düstere Spurensuche in Sachen Alzheimer und Demenz.

Wie ist eine Welt ohne Gedächtnis? Ohne Erinnerung an die eigene Geschichte? Wie erleben es die betroffenen und beteiligten Personen, wenn Namen verloren gehen, wenn der Bezug zu Zeit, Orten und Menschen schwindet? Zu hören sind neben Gedichten von Hölderlin, Fried und Rilke Passagen aus Jeffrey Moores preisgekröntem Roman "Die Gedächtniskünstler" (beide Eltern des kanadischen Schriftstellers erkrankten an Alzheimer), Auszüge aus einem Interview mit Arno Geiger ("Der König in seinem Garten") sowie ein Gedächtnistest. Kernstück der Lesung bilden Auszüge aus dem autobiographischen Roman "Elegie für Iris" (verfilmt mit Judi Dench und Kate Winslet): der Oxford-Professor John Bayley beschreibt mit einer gehörigen Prise schwarzen (und typisch britischen) Humors das Leben an der Seite seiner an Alzheimer erkrankten Frau, der berühmten englischen Romanschriftstellerin Iris Murdoch.

Mit Madeline Giese, Autorin & Schauspielerin und Rainer Furch, Schauspieler