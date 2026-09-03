Lesung: "Jeder Mensch kann trauern" von Eric Wrede und Fee Vogel

"Jeder Mensch kann trauern" - Ein Buch für alle, die jemanden verloren haben von Eric Wrede und Fee Vogel

Trauer ist kein Defekt. Kein psychologischer Kurzschluss. Kein Zustand, den man „überwinden" muss. Trauer ist die normale, sinnvolle und notwendige Reaktion auf den Verlust eines nahestehenden Menschen.

Mit dieser klaren Haltung erscheint am 24. November 2026 im Insel Verlag das Buch "Jeder Mensch kann trauern" von Fee Vogel und Eric Wrede. Es widerspricht einer Gesellschaft, die Trauer beschleunigen, therapieren oder ausblenden will, und zeigt stattdessen, was tatsächlich passiert: im Körper, im Kopf, im Alltag und in Beziehungen.

Wer trauert, ist nicht schwach. Wer trauert, funktioniert nicht falsch. Wer trauert, reagiert richtig.

"Jeder Mensch kann trauern" ist kein Trostbuch, kein Ratgeber von oben herab, sondern ein emphatisches, nahes und ehrliches Buch über das Menschsein. Trauer ist die Fortsetzung einer Beziehung unter anderen Bedingungen. Wer trauert, zeigt, dass er geliebt hat und weiter lieben kann. Fee Vogel und Eric Wrede schreiben klar, direkt und kompromisslos darüber, was Trauer wirklich ist: keine Krise, die gelöst werden muss, sondern eine Kraft, die tragen kann.

Was das Buch trägt, bringen Fee Vogel und Eric Wrede auch persönlich mit.

Die Veranstaltung "Jeder Mensch kann trauern" ist eine Mischung aus Gespräch, Lesung, kurzen Filmsequenzen und einzelnen Beteiligungsmomenten. Sie holt Menschen ab, ohne sie zu überfordern. Es geht nicht darum, etwas „richtig" zu machen, sondern darum zu verstehen, was ohnehin passiert.

Konkret geht es um typische Missverständnisse rund um Trauer, um den Umgang mit akuten Situationen und um einfache, alltagstaugliche Zugänge zu Erinnerung und Orientierung. Die Inhalte basieren auf den Büchern der Autorinnen und Autoren, auf langjähriger praktischer Erfahrung und aktueller Forschung, so aufbereitet, dass sie verständlich bleiben und auch in belastenden Momenten greifen.

Fee Vogel und Eric Wrede geben Einblick und konkrete Hilfestellung, abseits gängiger Vorstellungen, und machen verständlich, was Menschen wirklich hilft, wenn ein Verlust das eigene Leben verändert.

DIE AUTOREN

Eric Wrede ist Deutschlands einflussreichster Bestatter und Trauerbegleiter. Bevor er lebensnah Bestattungen gründete (Berlin, Leipzig, Bonn, Potsdam), war er Musikmanager.

Außerdem ist er Autor, Podcaster und gefragter Mediengast. Sein Buch The End wurde zum Bestseller und durch das ZDF als Sterben für Beginner verfilmt. Die Langzeitdokumentation „Der Tod ist ein Arschloch“, die seine Arbeit begleitet, kam 2025 als einer der erfolgreichsten Dokumentarfilme in die deutschen Kinos. Für Spiegel, Focus und die Berliner Zeitung schreibt er regelmäßig als Experte und Kolumnist.

Weitere Veröffentlichungen:

The End - Das Buch vom Tod (Heyne Hardcore, 2018)

Auf Leben und Tod - Gespräche über das, was am Ende zählt (Heyne, 2024)

Wenn wir ins Gras beissen - Das Buch vom Tod für grosse und kleine Menschen

(Edition Michael Fischer 2024)

Fee Vogel ist Autorin, Bestatterin und Trauerkulturentwicklerin. Als Bestatterin und Trauerbegleiterin (BVT) begleitet sie Menschen in Abschiedssituationen. Sie ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von lebensnah Bestattungen in Bonn und Gründungsgesellschafterin der auf Trauer am Arbeitsplatz spezialisierten Beratungsfirma trauerkultur3. Im Caring Community Köln e. V. leitet sie als Gründungsmitglied die Arbeitsgruppe »Kinder, Jugendliche & Schule«.

Weitere Veröffentlichungen:

In guten wie in schlechten Zeiten – auch am Arbeitsplatz (Vandenhoeck & Ruprecht, 2025)