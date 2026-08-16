Lesung "Josephine Baker" mit der Schauspielerin Dennenesch Zoudé

Ein Abend mit Glanz, Mut und Musik: Josephine Baker – Ikone, Tänzerin, Freiheitskämpferin – steht im Mittelpunkt einer besonderen Lesung.

Sie war eine Frau, die Grenzen sprengte, auf der Bühne ebenso wie im Leben, und die sich mit unerschütterlichem Mut für Freiheit und Gleichberechtigung einsetzte.

In dieser eindrucksvollen Inszenierung lässt Dennenesch Zoudé das bewegte Leben Josephine Bakers lebendig werden. Mit großer Sensibilität und Präsenz führt sie durch Höhen und Tiefen einer außergewöhnlichen Biografie – von den rauschenden Erfolgen auf den Bühnen der Welt bis hin zu Bakers Engagement im Widerstand während des Zweiten Weltkriegs.

Dennenesch Zoudé, bekannt aus erfolgreichen TV-Produktionen wie Polizeiruf 110, Das Traumschiff und Gute Zeiten, schlechte Zeiten, verleiht dem Abend eine besondere Intensität und emotionale Tiefe. Ein bewegendes Porträt einer Legende – und ein Abend, der lange nachhallt.

Ein Leseerlebnis, das begeistert, berührt und inspiriert – jetzt Karten sichern! Erhältlich bei der Bücherei Creglingen sowie bei Schreibwaren Schönberger