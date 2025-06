Lesung Lisa Federle & Bernd Kolhepp

Lesung im „Talk-Format“ von Dr. Lisa Federle mit Kabarettist Bernd Kohlhepp

zu den autobiografischen Büchern von Lisa Federle:

„Auf krummen Wegen geradeaus. Was mich bewegt und antreibt“ (2022) und

„Vom Glück des Zuhörens. Wie uns gute Beziehungen stark machen“ (2023).

Es waren Tagebuchnotizen, die Lisa Federle in Buchform brachte, um jenen Menschen Mut und Zuversicht zu geben, die – wie sie einst selbst – einen schweren Lebensweg haben oder eine Krise durchleben. Ihre Autobiografie „Auf krummen Wegen geradeaus. Was mich bewegt und antreibt“ (2022) wurde SPIEGEL Bestseller. Unsentimental und schnörkellos, berührt Lisa Federle mit ihrer Geschichte die Seele. Wenn sie auftritt, ist ihre Authentizität vertrauenserweckend, ihre Selbstlosigkeit beeindruckend, ihre Energie und Willenskraft ansteckend.

In ihrem neuen Buch „Vom Glück des Zuhörens. Wie uns gute Beziehungen stark machen“ (2023), verfasst mit Co-Autorin Isabelle Müller, gibt Lisa Federle Einblick in ihre Erlebnisseals Haus- und Notärztin. Denn sie hört zu, um auch jene Worte zu verstehen, die nicht ausgesprochen werden und Dinge zu sehen, die das Gegenüber vielleicht gar nicht wahrnehmen möchte. Es sind ergreifende Geschichten, die Lisa Federle hinter so manchem Krankheitsbild findet. Im Fokus ihres Buches stehen Lebensentwürfe, die nicht dem Alltäglichen entsprechen und die facettenreiche Ausgestaltung von Beziehungen: Als Ort persönlicher Entfaltung, des Glücks und als eine Kraftquelle ebenso wie Ursache von Zerrüttung, Krankheit oder als Fiasko. Lisa Federle urteilt nicht, sondern reflektiert diese Geschichten vor dem Hintergrund ihres eigenen, „krummen“ und schwierigen Lebenswegs und gibt auch Einblicke in ihre persönlichen (Beziehungs-)Erfahrungen.

Gemeinsam mit Kabarettist BERND KOHLHEPP werden die aus dem Leben (auf)gelesenen Geschichten lebendig. Wir werden mitten hineingenommen in dramatische Situationen am Unfallort, einschneidende Schicksalsschläge in der Arztpraxis, grotesken Selbstbetrug, verwirrende Liebesverstrickungen oder skurrile Schein-Ehen. Mit seiner unverwechselbaren Art gestaltet Bernd Kohlhepp diese Lesung abwechslungsreich, startet manche Plauderei, und man darf gespannt darauf sein, eine sehr persönliche Lisa Federle kennenzulernen, die auch auf Fragen des Publikums gerne eingeht.

Dieses einzigartige Lese-Programm ist ein höchst unterhaltsames und auch vergnügliches Erlebnis, bei dem jeder einen großen Zipfel vom Glück des Zuhörens bei sich selbst verspüren kann.

Dauer der Lesung: ca. 100 min mit Pause