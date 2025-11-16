Lesung mit Aladin El-Mafaalani

Herausforderungen für alternde Gesellschaften und liberale Demokratien

JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart

Doppelte Buchvorstellung der beiden aktuellen Bücher „Kinder – Minderheit ohne Schutz“ sowie „Misstrauensgemeinschaften – Zur Anziehungskraft von Populismus und Verschwörungsideologien“

Aladin El-Mafaalani wird seine beiden in diesem Jahr erschienenen Bücher vorstellen. In dem einen geht es um die großen Herausforderungen einer alternden Gesellschaft, besonders für Kinder. In dem anderen zeigt er, dass Misstrauen eine Gefahr für die liberale Demokratie darstellt.

Am Ende der Vorstellung gibt es die Möglichkeit die Bücher zu erwerben und signieren zu lassen.

