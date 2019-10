Lesung mit Andreas Suchanek

Anfang des Jahres wurde Andreas Suchaneks neues Buch „Heliosphere 2265“ veröffentlicht – Band 49. Der gebürtige Pfälzer schreibt Science Fiction und die „Heliosphere“-Reihe ist, genauer gesagt, eine Space Opera. 47 E-Books, sechs Hardcover, sieben Bonusgeschichten und sechs Spin-Offs sind mittlerweile erschienen; und das nur rund um die Crew der Hyperion. Suchanek ist noch in zahlreiche andere Projekte involviert und kreiert im Grunde Sci-Fi-Serien für Bücherfreunde: „Die Erben der Macht“ und „Professor Zamorra“ werden dem Urban Fantasy-Genre zugerechnet, mit „Ein MORDS-Team“ begibt sich der Autor ins Krimi-Sujet. Daneben hat er sich nicht nur an Anthologien beteiligt, sondern auch als Co-Autor an der „Perry Rhodan Stardust“-Reihe, bei „Sternenfaust“ und „Maddrax“ mitgewirkt.

In der Hochschulbibliothek der FH Albstadt-Sigmaringen liest der studierte IT-ler Geschichten aus dem „Heliosphere 2265“-Kosmos: Am 1. November 2265 übernimmt Captain Jayden Cross das Kommando über das Raumschiff Hyperion. Ausgerüstet mit einem neuartigen Antrieb und den besten technischen Systemen für Offensive und Defensive wird die Hyperion an den Brennpunkten der Solaren Union eingesetzt. Bereits die erste Mission führt ihre Crew in ein gefährliches Abenteuer: Eine Bergungsmission gerät zur Katastrophe; umringt von Feinden muss Captain Cross eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Sie wird nicht nur über Leben und Tod entscheiden, sondern womöglich auch über Krieg oder Frieden in der Solaren Union...