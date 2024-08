Lesung mit Ann Kathrin Ast: "Beat"

Bald kann es beginnen, das Leben. Noch eine letzte Prüfung, dann endlich nur noch spielen, spielen, spielen. Musik ist alles – er ist Musik.

Im letzten Studienjahr plant Beat zuversichtlich seine Zukunft, doch auf einmal ändert sich seine Beziehung zur Musik – und damit ändert sich alles. Sein Leben verliert die Struktur und er den Bezug zur Realität. Doch wie soll er ohne Musik leben? Und was ist Leben überhaupt für ihn und seine Generation, deren Zukunft sich an den Informationen der gegenwärtigen Krisen immer wieder neu verwundet?

Ann Kathrin Ast erzählt in „Beat“ von einem jungen Studenten, der an sich und seiner Beziehung zur Musik zweifelt, fast verzweifelt. Mit ihrer pointiert gesetzten Sprachmelodie, durchzogen von den Dissonanzen der Gegenwart, komponiert sie einen Roman über Sinnsuche in der Kunst und die Kunst des heutigen Lebens.

Für „Beat“ wurde die Autorin mit dem Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg 2024 und mit dem Pfalzpreis für Literatur (Kategorie Nachwuchs) ausgezeichnet. Der Roman steht auf der Shortlist des Anna-Haag-Preises 2024.

Ann Kathrin Ast, geboren 1986 in Speyer, lebt in Stuttgart. Nach Violoncellostudium und Master in mündlicher Kommunikation/Rhetorik erschienen 2023 der Debütroman „Beat“ bei Oktaven und der Debütgedichtband „vibrieren in dem wir“ bei parasitenpresse. Verstreute Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, darunter Jahrbuch der Lyrik, manuskripte, wespennest. Sie erhielt zahlreiche Preise und trat mit Lesungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien und der Türkei auf. Ann Kathrin Ast arbeitet auch als Cellistin und Cellolehrerin, gibt Schreibworkshops an Schulen. Im Jahr 2024 ist sie Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg.