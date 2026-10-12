Lesung mit Asha Hedayati - Die stille Gewalt

Gewalt gegen Mädchen und Frauen zählt zu den drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. In den vergangenen Jahren hat sich die Situation vieler Betroffener weiter verschärft.

Die Rechtsanwältin, Dozentin und Autorin Asha Hedayati beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen geschlechtsspezifischer Gewalt und den strukturellen Hürden, denen Betroffene begegnen.

In ihrem Buch „Die stille Gewalt – Wie der Staat Frauen allein lässt“ zeigt sie auf, warum staatliche Institutionen Frauen häufig nicht ausreichend vor Gewalt schützen und wie bestehende Strukturen selbst Teil eines Systems sein können, das Betroffene im Stich lässt. Im Mittelpunkt der Lesung steht die Frage, welche Veränderungen notwendig sind, damit die zuständigen Stellen den Schutz tatsächlich gewährleisten, den Frauen benötigen.

Asha Hedayati arbeitet seit fast zehn Jahren im Familienrecht und vertritt schwerpunktmäßig gewaltbetroffene Frauen in Trennungs-, Scheidungs- und Gewaltschutzverfahren. Darüber hinaus bildet sie Sozialarbeiter*innen von Frauenhäusern und Beratungsstellen aus und lehrt als Gastdozentin Familienrecht sowie Kinder- und Jugendhilferecht. Als gefragte Speakerin setzt sie sich öffentlich für die Sichtbarmachung von Gewalt gegen Frauen und für die Stärkung von Betroffenenrechten ein.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Frauen helfen Frauen e.V. Heilbronn und dem Frauenrat Heilbronn statt.

Weitere Infos auf www.hs-heilbronn.de/de/Asha_Hedayati