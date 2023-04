Vortrag: Digitalisierung in der Kunst und im Kulturbereich

Die Digitalisierung ist Alltag und entsprechend auch bereits in der Kunst und der Kunstpräsentation angekommen. Mit tiefgreifende Folgen für den Kulturbereich - sowohl, was die Präsentation von Kunstwerken betrifft als auch die Auswahl. Denn unsere Wahrnehmung hat sich durch die Digitalisierung verändert, das Sehverhalten und die Erwartungshaltung von Besuchern ebenso. Was ist technisch machbar für Galerien? Wohin entwickeln sich Online-Galerien? Wie online-präsent müssen KünstlerInnen sein?

Für den Schaffensprozess in der Kunst, spielt die Digitalisierung ebenso eine immer größere Rolle. Als Thema, als technische Unterstützung von Kunstwerken, letztendlich als digitale Kunst selbst. Durch Digitalisierung werden die Möglichkeiten der Kunst grenzenlos.

Kuratorin und Künstlerin Heidi Hahn setzt sich damit in diesem Vortrag auseinander und erläutert digitale Ansätze und Umsetzungen von Kunst in den Ausstellungen von KiSS; außerdem zeigt sie bei einer Führung durch die aktuellen Ausstellung GLASSHOUSE im Schloss Untergröningen, wo überall die Digitalisierung in der Kunst nicht mehr wegzudenken ist. Bitte Smartphone oder Tablet mitbringen.

Anmeldung über die VHS Aalen.