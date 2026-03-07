Lesung mit Autor Titus Müller

Eine junge Frau im Spannungsfeld, zwischen Kommunismus und Freiheit, zwischen Sowjetunion und Amerika, zwischen Vater und Mutter.
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Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Senefelderstraße 15, 73760 Ostfildern
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Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Senefelderstraße 15, 73760 Ostfildern
Eine junge Frau im Spannungsfeld, zwischen Kommunismus und Freiheit, zwischen Sowjetunion und Amerika, zwischen Vater und Mutter.
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