Lesung mit Bärbel Oftring: Jede Blüte zählt!

Mit „Jede Blüte zählt“ zeigt die Bestsellerautorin, wie einfach es ist, durch entsprechendes Gärtnern seinen Beitrag zu einem riesigen Naturnetzwerk zu leisten.

Ein Abend mit Sachbuch-Autorin Bärbel Oftring: Jede*r Gärtner*in denkt: „Mein Garten ist ja nur ein kleines Fleckchen Erde“. Es gibt in Deutschland aber über 15 Millionen Einfamilienhäuser mit mehr oder weniger großen Gärten. Zusammen bilden sie quer durchs Land ein riesiges Netzwerk, das Naturräume miteinander verbindet. Dieses Netzwerk können Wildpflanzen und Wildtiere nutzen, um zu existieren und sich fortzupflanzen.

Jeder einzelne sollte seinen Garten oder Balkon als Teil dieses Naturnetzwerks sehen und Biodiversität fördern. Mit „Jede Blüte zählt" zeigt die Bestsellerautorin Bärbel Oftring, wie einfach es ist, durch entsprechendes Gärtnern seinen Beitrag dazu zu leisten. Bärbel Oftring erkundete schon als Kind die Naturlandschaften rund um ihren Heimatort. Sie ist Biologin und vermittelt in ihren zahlreichen Sachbüchern Wissenswertes über Natur, Garten und Umwelt. Ihre Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.