Lesung mit Bashkim Hoxha und Übersetzerin Loreta Schillock

Der vielfach ausgezeichnete Autor Bashkim Hoxha zählt zu den bedeutendsten Stimmen der zeitgenössischen albanischen Literatur.

Sein Roman "Die Chroniken des Nebels", prämiert als „Bester Roman des Jahres 2019", liegt nun erstmals in deutscher Übersetzung vor.

Das Buch erzählt von der großen Umwälzung des 20. Jahrhunderts in Albanien: vom Aufstieg und Fall der Ideologien, vom Verlust der Unschuld und von der Sehnsucht nach Wahrheit. Dabei verschwimmen Realität und Legende, Geschichte und Folklore, persönliches Schicksal und kollektives Gedächtnis.

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, den Autor und seine Übersetzerin kennenzulernen.

Die Lesung und das anschließende Gespräch und Lesung lässt Sie tief in diese faszinierende Welt eintauchen.