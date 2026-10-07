LESUNG MIT BETTINA BALÀKA

„Die Abgängigen“ ist der neue Erzählband der österreichischen Autorin Bettina Balàka.

In zwölf ebenso präzisen wie überraschenden Geschichten erkundet sie die Fragilität menschlicher Beziehungen: Begegnungen, Sehnsüchte, Missverständnisse und Verluste, die unser Leben prägen. Mit feinem Humor und scharfem Blick erzählt sie von der Anziehung des Unbeständigen, vom langsamen Verschwinden von Gefühlen und von den Widersprüchen moderner Nähe in Zeiten sozialer Medien. Balàkas besondere Stärke liegt in der Verdichtung des Alltäglichen: Ihre Figuren berühren, irritieren und eröffnen neue Perspektiven auf das, was Menschen verbindet und voneinander entfernt.