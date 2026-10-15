Lesung mit Betty Boras

Kurz nach dem Sturz der Diktatur flieht Vio mit ihren Eltern aus dem rumänischen Banat nach Deutschland.

Anpassen und nicht auffallen – das wird zum Preis des Ankommens. Trotz aller Widerstände findet sie ihren Platz. Als ihre zweijährige Tochter bei einem Unfall Narben davonträgt, droht Vio an ihren Schuldgefühlen zu zerbrechen.

Im 18. Jahrhundert zahlt Theresia einen hohen Preis dafür, als begehrenswert zu gelten: Sie gerät ins Visier der Keuschheitskommission, wird entrechtet und verschleppt. Beide Frauen verbindet die Banater Erde, die über Jahrhunderte hinweg ein Band aus Schmerz, Schönheit und Herkunft knüpft.