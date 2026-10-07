LESUNG MIT BRITTA HABEKOST

Mit ihrem historischen Kriminalroman „Melodie des Bösen“ entführt Autorin Britta Habekost ihr Publikum in das schillernde und zugleich düstere Paris der 1920er Jahre.

Während der Jazz seinen Siegeszug durch die Bars und Clubs von Montmartre feiert, erschüttert eine grausame Entdeckung die Stadt: Auf dem Friedhof Père Lachaise wurde ein menschliches Herz vor dem Grab Frédéric Chopins niedergelegt. Bei Kommissar Julien Vioric weckt der makabre Fund Erinnerungen an den einzigen ungelösten Fall seiner Laufbahn. Während seiner Ermittlungen ziehen über den ausgelassenen Festen von Exil-Amerikanern, Surrealisten und Musikern dunkle Wolken auf. Eine atmosphärische Lesung voller Spannung, Pariser Nostalgie und menschlicher Abgründe.