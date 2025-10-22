Lesung mit Christian Johannsmann

Die kunterbunte Welt der Tierfamilien.

Kinder wissen oft viel über Tiere. Noch mehr wissen Kinder über Familien. Aber über Tierfamilien wissen Kinder oft nur einzelne Sachen oder sehr unterschiedliche Sachen. Christian Johannsmann taucht mit Euch ein in die kunterbunte Welt der Tierfamilien. Ihn fasziniert, wie Tiere sich in ihren Familien um ihre Kinder kümmern, wie sie sie versorgen und sie beschützen, was sie für Nester und Höhlen bauen oder wie sie miteinander spielen und lernen. Die Illustrationen von Stéffie Becker sind in groß auf Leinwand zu sehen.

Christian Johannsmann liebt Geschichten aus der Realität, die etwas zu unserem Leben erzählen. Als Kind hat er eine Heimat irgendwo zwischen Heinz Sielmann (ein Tierfilmer) und dem Raumschiff Enterprise gefunden. Als Erwachsener zog es ihn dann aus zum Studium der Ethnologie, Philosophie, Religionswissenschaft und schließlich Kindheitspädagogik. Er hat jahrelang in Kitas gearbeitet und ist mittlerweile im Fortbildungsbereich tätig. Er hat viele Artikel zu Themen wie Vielfalt und Zusammenleben verfasst. Jetzt will er die Vielfalt in der Natur für Kinder (und auch für ihre Eltern und Familien) zugänglich machen.