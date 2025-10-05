Lesung mit Cleo Konrad

Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd Spitalhof 1, 73525 Schwäbisch Gmünd

Die Viktor Crime Award Preisträgerin 2024 beschäftigt sich in ihrem neuen Psychothriller mit aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz und raffinierten Racheplänen.

Vierzig Sekunden – so lange dauert der Film, der Miras Leben zerstören könnte. Fassungslos erkennt sie sich in einem Nacktvideo: ihr Gesicht, ihr Körper – und doch ist es nicht echt. Ein Deepfake, der sich rasend schnell im Netz verbreitet und alles bedroht: ihre Karriere, ihre Ehe, ihre Familie. Doch wer hasst sie so sehr, um ihr das anzutun?

