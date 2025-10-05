Lesung mit Cleo Konrad

Die Viktor Crime Award Preisträgerin 2024 beschäftigt sich in ihrem neuen Psychothriller mit aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz und raffinierten Racheplänen.

Vierzig Sekunden – so lange dauert der Film, der Miras Leben zerstören könnte. Fassungslos erkennt sie sich in einem Nacktvideo: ihr Gesicht, ihr Körper – und doch ist es nicht echt. Ein Deepfake, der sich rasend schnell im Netz verbreitet und alles bedroht: ihre Karriere, ihre Ehe, ihre Familie. Doch wer hasst sie so sehr, um ihr das anzutun?