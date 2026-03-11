Lesung mit dem Autor Marco Sonnleitner

Sein Name bürgt für absolute Hochspannung in Rocky Beach: Mit Marco Sonnleitner kommt einer der erfolgreichsten Hauptautoren der Kult-Krimireihe „Die drei ???“ für eine exklusive Lesung zu uns!

Ob junger Spürnase oder erwachsener Nostalgiker, diese Veranstaltung ist ein absolutes Muss für alle Fans von Justus, Peter und Bob. Seien Sie dabei, wenn der Kultautor aus dem Nähkästchen plaudert und die packenden Abenteuer der berühmtesten Detektive der Welt zum Leben erweckt.