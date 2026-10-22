Lesung mit der Autorin Carolin Wahl

Große Gefühle und der Nervenkitzel der Rennstrecke: Die preisgekrönte Stuttgarter Autorin Carolin Wahl kommt für eine exklusive Lesung zu uns! Bekannt für ihre mitreißenden Bestseller im Romance- und New-Adult-Bereich, entführt sie ihre Leserinnen und Leser aktuell in die hochemotionale und packende Welt der Formel 1.

Die gebürtige Stuttgarterin reist leidenschaftlich gern – von Edinburgh über Nordamerika bis Asien. Diese Weltoffenheit spürt man in jeder Zeile ihrer modernen Liebesgeschichten. Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Abend voller Herzklopfen, Fernweh und echtem Boxengassen-Feeling!