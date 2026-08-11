Lesung mit der bekannten Schauspielerin Uta-Maria Schütze über den Roman von Siegfried Lenz

Lesung mit der Schauspielerin Uta-Maria Schütze, musikalische Gestaltung Stephanie Zigan (Querflöte)

Es war einmal - als es noch ehrliche Finder gab, gab es auch noch ein Fundbüro. Über ein solches, an einem großen Bahnhof, hat Siegfried Lenz einen Roman geschrieben und heiter bis wolkig Freud und Leid der Verlierer geschildert. Der feinfühlige Autor wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Uta Maria Schütze nahm dies zum Anlass, sich diesen weniger bekannten Roman anzusehen . Das Ergebnis dieser Recherche bringt sie bei der Lesung zu Gehör.