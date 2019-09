Lesung für die Klassen 2-5

Überfälle, Ringkämpfe oder Diebstahl – all das kommt vor in der Natur, wenn es ums Überleben geht. In diesen spannenden Naturkrimis lernen wir Strategien verschiedener Tieren kennen und bekommen einen tollen Einblick, wie das Leben der Tiere auf der Erde funktioniert. „Krimis“ aus der Natur, äußerst spannend – eine tolle Anregung auch für weitere Lese- und Schreibprojekte im Unterricht.