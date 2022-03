Lesung mit der Krimi-Autorin Eva Adam

Eva Adam, geb. 1975, wuchs auf dem Land in Bodenmais im Bayerischen Wald auf. Ihre Kindheit als „Wirtshauskind“ war dabei wohl schon in gewisser Weise prägend für ihre späteren Dorfgeschichten. Nach beruflichen Stationen als Steuersekretärin und in der internationalen Fünfsterne-Hotellerie ist sie heute wieder in ihrem Heimatort als Event-Managerin tätig. Dort lebt sie mit ihrer Familie und zwei Hunden. Die Veranstaltung wird mit Musik umrahmt und es gibt Getränke und Gegrilltes!